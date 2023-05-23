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Вторник, 23 мая 2023, 11:02 мск

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Четыре коммунальщика погибли в Подмосковье при работе в коллекторе

Фото: pixabay.com

В подмосковных Мытищах четверо рабочих погибли во время работы в подземном коллекторе. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 22 мая 2023 года в коллекторе, расположенном вблизи многоквартирного дома по ул. Борисовка города Мытищи, были обнаружены тела четверых рабочих, осуществлявших откачку воды из коллектора. По предварительной информации, причиной гибели мужчин могло стать отравление угарным газом из-за отсутствия индивидуальных средств защиты, необходимых при осуществлении работ», – говорится в сообщении ведомства.

Следкомитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели допросы. Планируется выемка документации у организаций, выступавших заказчиком и исполнителем работ, а также назначение комплекса судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинская.

Ход расследования уголовного дела поставлен Мытищинской городской прокуратурой на контроль.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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