ФСБ задержала ростовского инженера за передачу Киеву данных об ОПК России

Сотрудники ФСБ в Ростове-на-Дону задержали инженера оборонного предприятия за передачу сведений о российском ОПК и войсках на Украину.

Специалисты не только раскрыли шпиона, но и задокументировали его деятельность. Выяснилось, что с февраля по апрель 2023 года россиянин через интернет-мессенджеры связывался с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

По версии ФСБ, ростовчанин не только выполнял задания украинского куратора, но и действовал по свое инициативе. Он передавал сведения о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и российских военных.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы, передает «Интерфакс».

В Крыму задержали украинского шпиона, который пересылал в чат-бот телеграм-канала спецслужб Украины данные о перемещениях военной техники.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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