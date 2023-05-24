Спасатели продолжили поиски белорусских туристов на Эльбрусе

Спасатели возобновили поиск группы туристов из Белоруссии, переставшей выходить на связь во время восхождения на Эльбрус. К наземным спасателям присоединилась авиация, сообщила пресс-служба МЧС России.

Накануне поисковую операцию приостановили, потому что испортилась погода.

«Для поиска туристов привлечена авиация МЧС России со спасателями Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда на борту. Наземная группировка спасателей продолжает поиск с раннего утра», – говорится в сообщении.

В поисках участвуют более 80 человек, 24 единицы техники, вертолёт Ми-8 МЧС России и беспилотник.

Шесть туристов из Белоруссии перестали выходить на связь, когда были на западном склоне Эльбруса в Карачаевском районе. Спасатели отправились на их поиски.

Москва, Наталья Рязанова

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