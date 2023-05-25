В Дагестане 12 человек пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью»

Семеро взрослых и пятеро детей пострадали при столкновении пассажирской «Газели» и «КАМАЗа» в Буйнакском районе Дагестана. Следственный комитет и прокуратура проверяют обстоятельства ДТП.

По данным МВД республики, вечером 24 мая на 42-м км автодороги «Буйнакск-Кизилюрт» 66-летний водитель «Газели» не предоставил преимущество проезда «КАМАЗу», ехавшему по главной дороге. Автомобили столкнулись, пассажирский микроавтобус оказался сильно поврежден.

В СКР сообщили, что пострадали пятеро детей и семеро взрослых. Подробности их состояния не уточняются. Ведомство начало доследственную проверку, которую прокуратура поставила на контроль. Также республиканская прокуратура оценит, как соблюдались требования законодательства об организации пассажирских перевозок.

Авария с участием пяти автомобилей произошла на автодороге «Кавказ» в Дагестане. Никто не погиб, но семь человек отвезли в больницу.

Буйнакск, Наталья Рязанова

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