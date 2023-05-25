В Италии ущерб от наводнений превысил 7 млрд евро

Итальянские власти оценили ущерб от наводнений на севере страны в сумму более семи миллиардов евро. Более 20 тыс. человек остаются без крова, порядка 500 дорог размыты, пишет The Guardian.

Больше других пострадала области Эмилия-Романья, один из важнейших аграрных регионов Италии. Из-за затяжных ливней 21 река вышла из берегов, затопив около 100 населенных пунктов. Размытие почвы вызвало порядка 305 оползней, около 500 дорог были повреждены или размыты на больших участках.

В некоторых селах до сих пор стоит вода, люди не могут вернуться в свои дома. Порядка 23 тыс. человек остаются в центрах временно размещения или у друзей и родных, потому что их жилища пострадали от наводнения.

Власти страны выделили на помощь области два миллиарда евро. Организован сбор средств через систему государственных музеев: билеты продают дороже на евро, который пойдет на нужды пострадавшего района. Власти прорабатывают вопрос организации лотереи, средства от которой также направят в пострадавшую область.

Рим, Наталья Рязанова

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