ФСБ заявила о предотвращении диверсий на двух российских АЭС

ФСБ сообщила о задержании двух украинских диверсантов и двух их пособников из России, планировавших по заданию спецслужб Украины подрыв более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций в канун Дня Победы. Еще один фигурант, имеющий российское и украинское гражданство, объявлен в розыск.

Как заявили в российской спецслужбе, Служба внешней разведки Украины рассчитывала, что осуществление террористической атаки привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло серьезный экономический и репутационный ущерб России.

По данным ФСБ, диверсионно-террористической группе удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС, расположенной в Тверской области.

По подозрению в совершении диверсии задержаны члены ДТГ – «граждане Украины Майструк Александр, 1978 г.р. (псевдоним «Механик»), и Усатенко Эдуард, 1974 г.р. (псевдоним «Макс»), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 г.р. (псевдоним «ЮБК»), находящийся в настоящее время в Бельгии», говорится в сообщении.

Все трое были завербованы сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком в сентябре 2022 года, отметили в ФСБ. «Они прошли специальную подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. В целях совершения диверсии незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Белоруссию», – указали в спецслужбе.

Кроме того, были задержаны двое граждан России, которые, по информации российской спецслужбы, обеспечили диверсантов средствами связи и автотранспортом с поддельными номерами.

Для доставки взрывчатки украинские спецслужбы использовали международный маршрут грузовых перевозок Хелм (Польша) – Шальчининкай (Литва). Затем взрывчатое вещество через территорию Белоруссии доставили в Ржевский район Тверской области. «В качестве камуфляжа использовался грузовой прицеп, в котором были оборудованы тайники для скрытой перевозки средств поражения и огнестрельного оружия», – уточнили в ФСБ.

Из организованных диверсантами тайников изъято: 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами, добавили в спецслужбе.

В отношении членов диверсионной группы возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: по ч. 1 ст. 281 (диверсия) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Фигуранты заключены под стражу.

Задержанные «дают признательные показания о сотрудничестве с СВРУ, осуществлявшемся в целях подготовки и совершения диверсий на территории России», заявили в ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

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