Иркутянин попытался заживо сжечь бывшую жену

Житель Иркутска пытался сжечь бывшую жену прямо на рабочем месте. Пожарные успели все потушить, и обоих бывших супругов отвезли в больницу с ожогами, рассказали в управлении Следственного комитета по Иркутской области.

Инцидент случился 24 мая в Свердловском районе Иркутска. По версии следствия, 41-летний мужчина пришел в торговый павильон, где его 37-летняя бывшая жена работала продавцом. Подозреваемый разлил на женщину и вокруг горючую жидкость и поджег. И сам остался в павильоне.

Прибывшие пожарные быстро справились с огнем. Скорая помощь увезла в больницу двух пострадавших: женщину с ожогами почти 70% поверхности тела и мужчину с ожогами 25% поверхности тела. Пострадавшая находится в реанимации.

СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом, совершенное с особой жестокостью, и об умышленном повреждении чужого имущества. Следователи выясняют мотив преступления.

В Алтайском крае мужчина поссорился с сожительницей и из ревности поджег ее дом. Женщина успела вынести детей, но сама погибла вместе с пожилой матерью и знакомым.

Иркутск, Наталья Рязанова

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