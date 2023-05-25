В Брянской области нейтрализовали два дрона-камикадзе ВСУ

Российские пограничники посадили два украинских беспилотника-камикадзе с самодельными гранатами в Курской области. Дроны нейтрализовали электронными ружьями, сообщает телеграм-канал Shot.

По его данны, БПЛА пытались атаковать пропускной пункт. Силовики заметили беспилотники в районе села Ломаковка и прервали их полет с помощью электронных ружей.

«Обошлось без пострадавших и разрушений. Боеприпасы были обезврежены», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об украинском обстреле села Курковичи Стародубского муниципального округа. ВСУ ударили по населенному пункту утром. Никто не пострадал, однако повреждения получили два жилых дома и хозяйственные постройки, уточни глава региона в своем телеграмм-канале. На месте инцидента работают оперативные службы.

Брянск, Наталья Петрова

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