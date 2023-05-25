Очередной украинский дрон сбит на подлете к Белгороду

Очередной украинский беспилотник сбит системой ПВО на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Предварительно, никто не пострадал, оперативные службы уточняют последствия на земле, добавил он.

Последний раз об уничтожении украинского БПЛА вблизи Белгорода Гладков сообщал накануне. Тогда, как и сегодня, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 24 мая дрон сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде. Никто не пострадал, но взрывом поврежден легковой автомобиль.

Белгород, Наталья Петрова

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