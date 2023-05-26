В Гайвороне при обстреле повреждены газопровод и ЛЭП

С раннего утра Грайворон Белгородской области оказался под обстрелом с украинской стороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате повреждены газопровод, линия электропередач, несколько строений. Люди не пострадали.

«С 6:30 утра под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Жертв и пострадавших нет. В Грайвороне снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам», – написал губернатор в телеграм-канале.

Осколками посекло заборы и окна в четырех частных домовладениях, в одном доме разрушена летняя веранда, а в магазине выбило окна. Также осколки снарядов повредили автомобиль. В Глотово нежилой дом оказался полностью разрушен, повреждены дом культуры, магазин и соседние с ним постройки.

Губернатор рассказал, что обстрелы не прекращались и ночью. Целью стали Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Волоконовский районы и округа. Никто не пострадал, только повреждено административное здание одной из коммунальных служб.

Белгород, Наталья Рязанова

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