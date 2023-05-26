На Кубани трое погибли и пострадали в ДТП с «Газелью»

Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения эвакуатора «Газель» и иномарки в Туапсинском районе Краснодарского края.
Авария произошла вечером 25 мая на автодороге «Дон». Водитель «Газели» двигался со стороны Краснодара и выехал на встречную полосу, где врезался в «Хундай Грета».
Пассажир иномарки 32 лет погиб на месте. Второй пассажир – семилетний ребенок – и 59-летний водитель с травмами доставлены в больницу.
Выясняются причины и обстоятельства аварии, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В Дагестане семеро взрослых и пятеро детей пострадали при столкновении пассажирской «Газели» и «КАМАЗа».
Джубга, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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