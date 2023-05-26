Украинские войска ударили Донецку из РСЗО, погиб один человек

ВСУ в пятницу утром нанесли ракетный удар по Калининскому району Донецка. По жилым кварталам было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела, по предварительным данным, погиб один человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По информации представительства ДНР в СЦКК, в 08:45 ВСУ выпустили из населенного пункта Дачное по Калининскому району Донецка шесть ракет из РСЗО. Тип реактивной системы не уточняется.

В результате обстрела Донецка зафиксировано попадание снаряда в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка, сообщил Кулемзин. «Один человек погиб. Информация уточняется», – написал он в своем телеграм-канале.

ПозднееКулемзин сообщил, что обстрел Калининского района Донецка из РСЗО продолжается. В 09:35 ВСУ выпустили по району еще пять ракет из РСЗО. «По поступившей информации в результате обстрела Калининского района погибла 37-летняя женщина», – уточнил он. Телеграм-канал «Донбасс решает» сообщает, что погибшая в момент обстрела находилась на четвертом этаже НИИ, по которому ударили ВСУ.

Донецк, Наталья Петрова

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