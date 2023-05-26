ВСУ повторно ударили по Донецку из HIMARS, когда на месте обстрела работали спасатели

Украинские войска дважды за утро обстреляли Калининский район Донецка из американских РСЗО HIMARS. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«В 9 утра из американских систем HIMARS был атакован Калининский район города. В результате погибла молодая женщина, еще одна получила ранения», – написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, спустя полчаса этот же район был повторно обстрелян из HIMARS, когда на месте атаки работали журналисты, спасатели и другие службы реагирования.
Пушилин уточнил, что в Калининском районе в результате ударов ВСУ повреждены две больницы, АЗС и здание НИИ.
В 11:15 украинская армия обстреляла из РСЗО центральный Ворошиловский район Донецка, добавил он. По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили три ракеты. Информация о пострадавших уточняется.
Пушилин призвал жителей Донецка без крайней необходимости не передвигаться по улицам.
Донецк, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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