У самолета с 194 людьми на борту в полете открылась дверь

Дверь самолета Asiana Airlines открылась, когда самолет находился в воздухе при перелете с острова Чеджу в южнокорейский Тэгу. Никто из людей на борту серьезно не пострадал, передает агентство «Рёнхап».

Дверь внезапно распахнулась, когда самолет заходил на посадку. Борт так и приземлился в аэропорту в Тэгу с открытой дверью. По предварительной информации, один из пассажиров, в возрасте около 30 лет, пытался взломать дверь, когда самолет начал готовиться к посадке. Мужчину допрашивает полиция.

На борту находились 194 человека, в их числе 48 учеников начальных и средних классов. Никто из пассажиров и членов экипажа не выпал за борт и не получил травмы. Но у девяти человек случилась паническая атака, они пожаловались на трудности с дыханием. Всех девятерых скорая отвезла в больницу для осмотра.

Самолет Ан-26 вылетел из якутского Магана в город Магадан, но через 12 минут вернулся в аэропорт. В воздухе у самолета произвольно открылась дверь.

Тэгу, Наталья Рязанова

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