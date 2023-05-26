Мошенники в России обзванивают целые семьи и угрожают родственникам

В России мошенники атакуют целые семьи, пытаясь убедить своих жертв перевести деньги. При этом злоумышленники могут звонить супругам и даже детям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу безопасности ВТБ.

По уже традиционной схеме мошенники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, заявляют, что деньги со счета пытаются похитить, и предлагают «спасти» их с помощью перевода на безопасный счет.

Если жертва отказывается, то аферисты переходят на более агрессивную манеру общения и угрожают позвонить родственникам собеседника. «Далее он действительно связывается по телефону с ближайшим кругом потенциальной жертвы – это могут быть родители, супруг (супруга) или дети. Их стремятся убедить в реальности угрозы и просят повлиять на своего родственника, чтобы тот предпринял меры для «спасения» своих или семейных средств от кражи», – рассказали в банке.

Похожие схемы с использование родственных связей ранее уже применялись телефонными мошенниками, но тогда они звонили якобы от имени членов семьи, сообщая о случившемся форс-мажоре и необходимости перевода денег для его урегулирования. Теперь же они используют имеющиеся контакты родственников таким способом.

«В результате с угрозами и вымогательством сталкиваются уже целые семьи. Такое агрессивное психологическое воздействие может привести к опасным ситуациям и выводу средств в гораздо более крупных размерах, ведь под угрозой – весь семейный бюджет», – говорят эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

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