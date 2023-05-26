Неизвестные устроили диверсии на ж/д путях в Московском регионе и Петербурге

В Санкт-Петербурге и Московском регионе произошли новые диверсии на железной дороге. Злоумышленники сожгли пять релейных шкафов, их ищут.

В Северной столице днем 25 мая неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Дачное на перегоне Боровая – Лигово, сообщает телеграм-канал Shot. По его данным, сотрудник железной дороги обнаружил следы взлома вентиляционных отверстий релейного шкафа и следы гари на оборудовании. Сотрудники полиции нашли на месте преступления зажигалку, жидкость для розжига и подпаленную упаковку от зубной пасты. С релейного шкафа сняты отпечатки пальцев, диверсантов разыскивают.

В Москве неизвестные в ночь на пятницу, 26 мая, подожгли релейный шкаф на железной дороге в районе станции Чухлинка на улице Карачаровской, информирует Shot. Отмечается, что в районе происшествия были замечены трое мужчин в спецовках и с фонариками. Неизвестные сначала осматривались на железнодорожных путях, а затем облили релейный шкаф горючей жидкостью, подожгли его и скрылись.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. В настоящий момент на месте инцидента работают следственные органы.

Еще одна аналогичная диверсия на железной дороге произошла в Подмосковье. По данным «Московского Комсомольца», злоумышленники сожгли три релейных шкафа возле железнодорожных путей в городском округе Домодедово. Инцидент произошел около четырех часов утра рядом со станцией Белые Столбы. По сведениям издания, полностью сгорели три релейных шкафа, один из них был вскрыт. Отмечается, что из-за инцидента были задержаны 18 поездов.

Санкт-Петербург, Москва, Наталья Петрова

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