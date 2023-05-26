В Японии задержан подозреваемый в четырех убийствах

Полиция в японском Нагано задержала местного жителя, напавшего на двух женщин и двух полицейских накануне. Все четверо раненых умерли, передает агентство Kyodo.

Напомним, японец напал с ножом на 66-летнюю женщину. Ее 70-летняя соседка увидела нападение и вызвала полицию. Но ее заметил нападавший и тоже зарезал. На вызов приехали двое полицейских и были ранены из охотничьего ружья.

Сотрудников и одну пенсионерку увезла скорая помощь, но все трое умерли в больнице. Четвертую погибшую не смогли эвакуировать, ее тело нашли утром после задержания нападавшего.

Полиция установила, что подозреваемый спрятался в доме родни. Утром 26 мая они сумели задержать 31-летнего мужчину, который сразу признался в содеянном. Мотивы преступлений пока не раскрываются.

Власти подтвердили, что нападавший законно получил разрешение на четыре ствола, включая охотничье ружье, изъятое как орудие убийства. Соседи описали подозреваемого как спокойного и неагрессивного молодого человека. Отец подозреваемого был депутатом городского совета, но после задержания сына он ушел с должности.

Полиция ведет расследование нападений, а также выясняет, почему сотрудники полиции приехали на вызов без бронежилетов.

Нагано, Наталья Рязанова

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