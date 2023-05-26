ВСУ вновь атаковали Курскую область

Поселок Теткино в Курской области в очередной раз попал под обстрел украинских войск. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, зафиксировано 20 попаданий снарядов.

В результате обстрела повреждены линии электропередачи – «на некоторых улицах нет света», – уточнил губернатор.

Кроме того, повреждены окна и фасады двух частных домов. «Подомовой обход продолжается. Всем пострадавшим обязательно окажем помощь», – написал Старовойт в своем телеграм-канале.

В последний раз Теткино подвергался обстрелу ВСУ 11 мая. Тогда под удар попала электроподстанция. В результате было нарушено электроснабжение в поселке. Никто не пострадал.

Курск, Наталья Петрова

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