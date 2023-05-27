Строитель погиб при минометном обстреле Курской области

В Курской области в результате минометного обстрела со стороны Украины погиб строитель. Об этом сообщил губернатор региона.

Инцидент произошел сегодня днем вблизи села Плехово Суджанского района. Погибший работал на защитной линии укреплений государственной границы, уточнил глава области в своем телеграм-канале. По его словам, других пострадавших и разрушений нет.

Губернатор пообещал оказать родственникам мужчины всю необходимую помощь.

Курск, Наталья Петрова

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