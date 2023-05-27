Дрон атаковал автомобиль Минобороны в Брянской области, двое погибших

В Брянской области погибли двое военнослужащих в результате атаки беспилотником-камикадзе автомобиля «Нива» Минобороны России. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Машина была атакована на дороге Бровничи – Сушаны в 1,5 км от российско-украинской границы. По информации военкоров, в автомобиле погибли военнослужащие, патрулировавшие приграничные районы. «На месте работают экстренные службы», – говорится в сообщении.

Официальных данных по этому инциденту нет.

Брянск, Наталья Петрова

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