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Суббота, 27 мая 2023, 15:30 мск

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Дрон атаковал автомобиль Минобороны в Брянской области, двое погибших

В Брянской области погибли двое военнослужащих в результате атаки беспилотником-камикадзе автомобиля «Нива» Минобороны России. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Машина была атакована на дороге Бровничи – Сушаны в 1,5 км от российско-украинской границы. По информации военкоров, в автомобиле погибли военнослужащие, патрулировавшие приграничные районы. «На месте работают экстренные службы», – говорится в сообщении.

Официальных данных по этому инциденту нет.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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