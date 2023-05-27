ВСУ в третий раз за день обстреляли Шебекино: один человек погиб, еще трое ранены

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате обстрела ВСУ Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, погибший – охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице.

«Среди пострадавших есть дети – двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – уточнил Гладков.

Еще один мужчина получил рассечение кожи головы, медики обработали раны, госпитализация не потребовалась, добавил глава региона.

Гладков также сообщил, что снаряды попали на территорию двух крупных предприятий, в результате возникло возгорание. На месте работают пожарные. Сотрудников предприятия эвакуировали.

В городе повреждена линия электропередачи ЛЭП, добавил губернатор, отметив, что аварийные и оперативные службы продолжают обследование территории.

Шебекино за субботу, 27 мая, трижды подвергался обстрелу ВСУ. Утром взрывной волной был поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене. Обошлось без пострадавших. Позднее украинские войска вновь ударили по городу из артиллерии. Никто не пострадал, но повреждения получили шесть многоквартирных домов и линии электропередачи, сообщал Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

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