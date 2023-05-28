Дроны попытались атаковать НПЗ в Краснодарском крае

Несколько беспилотных летательных аппаратов пытались совершить атаку на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы Северского района края. Все дроны были нейтрализованы. Пострадавших нет.

«Около двух часов ночи с субботы на воскресенье совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Отмечается, что повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, а возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы предприятия.

Напомним, 4 и 5 мая Ильский НПЗ уже подвергался атаке БПЛА. Возникшие возгорания в резервуарах с нефтепродуктами были ликвидированы. Пострадавших не было.

Краснодар, Наталья Петрова

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