Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в белгородском селе

Украинские военные нанесли очередной удар по приграничному селу Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. ВСУ устроили артиллерийский обстрел села и атаковали населенный пункт с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет.

Осколками снарядов повреждены четыре частных дома: у них посечены фасады, заборы, а также выбиты стекла в окнах. Кроме того, повреждение получили газопровод и линия электропередачи. На месте работают аварийные службы.

Беспилотник ВСУ врезался в автомобиль. «Никто не пострадал, но автомобиль посечен», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Накануне украинские войска выпустили по Новой Таволжанке 13 минометных снарядов, сообщил ранее губернатор. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Белгород, Наталья Петрова

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