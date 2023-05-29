В Ачинске четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

Четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в Ачинске, пока его родители спали. Ребенок выжил. Следователи проводят проверку инцидента, рассказали в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

ЧП случилось вечером 28 мая, когда вся семья была дома. Мать укачивала младшего ребенка 11 месяцев и задремала, отец уснул в соседней комнате. Мальчик остался без присмотра и залез поиграть на подоконник. По версии следствия, игрушка упала в окрытое окно, и мальчик потянулся, чтобы ее поймать, но выпал сам.

Ребенка нашли соседи, вызвали скорую и сообщили родителям. Мальчика с травмами доставили в больницу, им занимаются врачи.

СКР выясняет обстоятельства произошедшего. По данным ГУ МВД по региону, семья не состояла на учете, жалоб на нее от соседей не поступало. После инцидента младшего мальчика изъяли из семьи и поместили в Дом ребенка.

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Ачинск, Наталья Рязанова

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