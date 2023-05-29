СКР возбудит дело против сенатора из США за русофобию

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора Линдси Грэма.

Напомним, пресс-служба украинского президента распространила фрагмент видео со встречи Владимира Зеленского с американским сенатором Грэмом. Беседа касалась гибели россиян в результате конфликта на Украине. «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», – сказал сенатор в ответ на реплику о смерти россиян.

Следователям Главного следственного управления СКР предстоит дать правовую оценку высказыванию Грэма, сообщила пресс-служба ведомства.

МВД России внесло Линдси Олина Грэма в свою базу розыска. На сайте не указано, по какой именно статье УК РФ сенатор объявлен в розыск, отмечает ТАСС.

Сам сенатор заявил, что его слова были вырваны из контекста. Они с Зеленским говорили о том, что Украина движется к свободе, именно это Грэм посчитал достойным помощи Штатов.

«США сделали хорошее вложение, чтобы помочь освободить Украину от российских военных преступников», – цитирует сенатора агентство Reuters.

Москва, Наталья Рязанова

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