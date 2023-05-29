В Новокузнецке самолет с пассажирами выкатился за ВПП

Самолет компании Nordwind Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка. На борту находились 157 пассажиров, никто не пострадал, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел около 09:00 часов 29 мая. Самолет должен был выполнять рейс в Санкт-Петербург. При выполнении разворота к исполнительному старту борт выкатился за ВПП.

«На борту самолета находилось 157 пассажиров, из них 17 детей. Пассажиры размещены в здании аэровокзала, организована буксировка борта для оценки технического состояния, объявлена задержка выполнения авиарейса до 20:00 часов», – говорится в сообщении.

Прокуратура проверяет, как исполнялось законодательство о безопасности полетов. Ведомство взяло на контроль соблюдение прав пассажиров на период ожидания рейса.

В аэропорту Казани пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП после приземления. Самолет выполнял рейс из Самары с 35 пассажирами на борту.

Новокузнецк, Наталья Рязанова

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