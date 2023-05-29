В Ингушетии ребенок и взрослый пострадали при взрыве газа

Взрыв газа произошел в частном доме в селе Яндаре в Ингушетии. В результате пострадал ребенок и один взрослый. Следователи и прокуратура проверяют обстоятельства инцидента.
По данным управления Следственного комитета по республике, около 07:32 часов произошел взрыв, вызвавший пожар в частном доме. В ГУ МЧС уточнили, что взрыв не вызвал последующего возгорания.
Обоих пострадавших с ожогами различной степени отвезли в Назрань, в республиканскую больницу.
СКР проверяет инцидент на признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Прокуратура проводит собственную проверку для оценки, как соблюдались нормы об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.
В Краснодаре в результате взрыва бытового газа в жилом доме пострадал один человек.
Назрань, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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