В Ингушетии ребенок и взрослый пострадали при взрыве газа

Взрыв газа произошел в частном доме в селе Яндаре в Ингушетии. В результате пострадал ребенок и один взрослый. Следователи и прокуратура проверяют обстоятельства инцидента.

По данным управления Следственного комитета по республике, около 07:32 часов произошел взрыв, вызвавший пожар в частном доме. В ГУ МЧС уточнили, что взрыв не вызвал последующего возгорания.

Обоих пострадавших с ожогами различной степени отвезли в Назрань, в республиканскую больницу.

СКР проверяет инцидент на признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Прокуратура проводит собственную проверку для оценки, как соблюдались нормы об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

В Краснодаре в результате взрыва бытового газа в жилом доме пострадал один человек.

Назрань, Наталья Рязанова

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