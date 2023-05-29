В Ставрополье раскрыли мошенников с оборотом 1,5 млрд рублей

Сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета раскрыли группу страховых мошенников из 30 человек в Ставропольском крае. Общий оборот средств на банковских картах фигурантов превысил 1,5 млрд рублей, рассказала пресс-служба СКР.

По версии следствия, в 2020-2021 годах группа занималась инсценировками ДТП. Они оценивали мнимый ущерб от аварии, формировали выплатные дела и получали от ПАО СК «Росгосстрах» и других компаний страховые компенсации. Во время очередной аферы подозреваемые пытались получить более 1,8 млн рублей, но страховая отказала в выплате. Действиями группы заинтересовались правоохранительные органы.

В преступную группу входили эксперты, сотрудники страховых компаний и правоохранительных органов. Один из активных участников группы Игорь Резеньков задержан при попытке покинуть страну. Его, программиста и бухгалтера, помогавших совершать мошенничество, суд арестовал.

По итогам обысков изъято множество банковских карт, мобильные телефоны, компьютеры, оргтехника. Арестовано имущество участников ОПГ, включая недвижимость и люксовые автомобили. Общий оборот средств на банковских картах фигурантов превысил 1,5 млрд рублей.

Столичная фирма по оказанию иммиграционных услуг выманили деньги у более 70 человек, обещая им помощь в трудоустройстве за границей.

Москва, Наталья Рязанова

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