Столичная компания выманила деньги у более 70 человек, желавших поработать за границей

Руководитель и сотрудница столичной фирмы по оказанию иммиграционных услуг пытались прятаться в Сочи после того, как выманили деньги у более семи десятков человек, обещая им помощь в трудоустройстве за границей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«По версии полиции, подозреваемые предлагали своим клиентам оформление трудовых виз для работы за пределами страны. Договоры заключались в офисе, который располагался на Братиславской улице столицы. Получая от граждан оплату в размере от 45 тысяч рублей и больше, предполагаемые сообщники не выполняли взятые на себя обязательства и не возвращали деньги», – говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, от преступной деятельности фигурантов пострадали более 70 человек, а причинённый им материальный ущерб составил свыше 5 млн рублей.

В ходе обысков в столичном офисе и по местам жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Правоохранителями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), которые соединены в одно производство.

Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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