Житель Белгородской области погиб под обстрелом ВСУ

Житель Графовки Белгородской области погиб в результате обстрела с украинской стороны. Вечерняя атака на село длилась более часа, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Больше часа под обстрелом ВСУ находились населенные пункты Шебекинского городского округа. В Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд. От полученных травм он скончался на месте», – написал губернатор в телеграм-канале.

Скорая помощь отвезла родных погибшего в больницу: жену с истерикой, мать – с гипертоническим кризом.

В Графовке повреждены 10 частных домов, хозпостройки, линия электропередачи. Без света также оставались Шебекино, Муром и Новая Таволжанка. Ремонтники закончили восстановительные работы уже ночью.

«Энергетики совершили практически невозможное после большого объема повреждений в результате многочасового обстрела», – похвалил глава региона.

Шебекино, Наталья Рязанова

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