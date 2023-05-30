В Иркутске самолет вернули в аэропорт из-за трещины в иллюминаторе

Пассажирский самолет с 51 человеком на борту вернулся в аэропорт Иркутска после вылета. В одном из иллюминаторов борта треснуло стекло, сообщила пресс-служба Восточного МСУ на транспорте Следственного комитета России.

Самолет авиакомпании «ИрАэро» АН-24 вылетел из Иркутска в Усть-Кут днем 30 мая. Но в одном из иллюминаторов заметили трещину, и борт вернулся в аэропорт отправления. Посадка прошла успешно. На самолете находились 46 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.

СКР проводит доследственную проверку на признаки нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Восточно-Сибирская транспортная прокуратура также проверяет обстоятельства инцидента, а именно, как исполнялось законодательство о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров.

Самолет Airbus А319 авиакомпании «ИрАэро» вернулся в аэропорт Иркутска сразу после взлета из-за неисправности. У борта отказала сигнализация створок тормозной системы.

Иркутск, Наталья Рязанова

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