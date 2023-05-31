МВД России объявило в розыск еще трех украинских генералов

Министерство внутренних дел России объявило в розыск еще трех украинских военачальников.

В базе розыска МВД появились карточки с именами первого замначальника генштаба ВСУ Игоря Колесника, замначальника генштаба ВСУ Александра Локоты и замкомандующего сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко. Все они разыскиваются по статье УК России, но не раскрывается, по какой именно.

Ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения Колеснику, Локоте и Грищенко. Им вменяют в вину гибель более 500 мирных жителей Донбасса с 2016 года в результате военной агрессии Украины. Из-за действий генералов ранения получили порядка 1 тыс. человек, указывал СКР.

Ранее МВД РФ объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского.

Москва, Наталья Петрова

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