Двое рабочих пострадали при обстреле Курской области

В Кореневском районе Курской области при обстреле со стороны Украины пострадали двое строителей, задействованных в возведении защитной линии вдоль госграницы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«У одного ссадины ног и легкая контузия, от госпитализации он отказался. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести, сейчас находится в районной больнице и для дальнейшего лечения будет доставлен в областную больницу», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня Старовойт сообщил об утреннем обстреле ВСУ приграничного поселка Теткино. По его словам, зафиксировано два прилета снарядов, никто не пострадал. В результате обстрела повреждена ЛЭП, из-за чего без света остались несколько улиц. Кроме того, повреждения получили четыре частных дома и два автомобиля.

Курск, Наталья Петрова

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