Жившая в Европе россиянка прорвалась через польский КПП, чтобы сберечь детей

Россиянка с тремя детьми прорвалась в Белоруссию из Польши через пункт пропуска «Тересполь». Она заявила, что шведские власти пытались отобрать ее детей, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Инцидент на польско-белорусской границе произошел утром 30 мая. Семья россиян в легковушке стояла в очереди на пропускном пункте. Но мужчина попытался прорваться на белорусскую территорию без разрешения польских пограничников. Когда машина миновала инженерные заграждения, то оказалась слишком повреждена, и водителя задержали на польской территории.

Женщина и трое детей пешком пересекли границу и обратились к белорусским властям на пункте пропуска «Брест». Россиянка рассказала, что их семья жила в Швеции, пока местные власти не попытались забрать детей из семьи и передать приемным родителям. Через суд детей удалось оставить в семье.

«После этого случая супруги решили вернуться на родину. В польском пункте пропуска «Тересполь» у родителей возникло подозрение, что детей, подданных Швеции, не намерены выпускать из Евросоюза. Из-за опасений, что детей вновь могут попытаться забрать, супруг предпринял попытку прорыва из Польши в Белоруссию», – пояснили в ведомстве.

Белорусские пограничники передали гражданку России и ее детей представителям Генконсульства РФ в Бресте.

Брест, Наталья Рязанова

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