Белгородские власти опровергли сообщения о прорыве ВСУ через границу

Оперативный штаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве украинских войск через границу в районе Шебекино.

«Ряд телеграм-каналов распространяют ложную информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении. Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», – сообщается в телеграм-канале оперштаба.

Там отметили, что ситуация в Шебекинском городском округе на данный момент сложная – «идут обстрелы, слышны звуки боя». «Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет», – подчеркивается в сообщении.

Оперштаб призвал жителей Белгородской области сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации.

В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что сил ВСУ на территории Белгородской области «не было и нет».

«Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ за ночь нанесла три массированных удара из РСЗО «Града» по центру и окраинам Шебекино. В результате обстрела, по последним данным губернатора, пострадали 8 человек, погибших нет.

Белгород, Наталья Петрова

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