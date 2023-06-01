ВСУ за ночь трижды обстреляли Шебекино из «Градов», ранены 5 человек

Пять человек, по предварительным данным, пострадали в результате обстрела Шебекино в ночь на четверг, 1 июня. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, украинские войска за ночь нанесли три удара по городу из ракетной системы залпового огня «Град».

«Под непрекращающимся огнем находится Шебекино: в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из «Града» центр и окраины города», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Среди пострадавших – сотрудник полиции, у него открытый перелом плечевой кости, уточнил он. Две женщины получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Также известно о пострадавшем охраннике моста. Трое человек госпитализированы, одной женщине помощь оказана на месте.

«Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу», – добавил Гладков.

В результате обстрелов в городе есть разрушения. По словам губернатора, один частный дом загорелся после прямого попадания снаряда. Еще один снаряд попал в административное здание, у него вспыхнула кровля. Еще в одном административном здании осколками посечен фасад и выбиты окна.

Гладков добавил, что властям поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах. В некоторых домах пробиты стены. В ближайшее время начнется подворовой обход территории, сообщил глава области.

Также губернатор предупредил о распространившемся в Интернете фейке о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского городского округа. «На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно», – подчеркнул Гладков.

Ранее Гладков уже сообщал о ночном обстреле Шебекино и двух пострадавших мужчинах. Одному из них оторвало руку. В 3:16 мск губернатор сообщил о работе системы ПВО над Белгородским районом.

Белгород, Наталья Петрова

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