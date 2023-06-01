ВСУ вновь обстреляли Шебекино из «Градов»

Белгородский город Шебекино снова попал под огонь «Градов» с украинской стороны. Один человек пострадал, город обесточен.
«ВСУ обстреляли город Шебекино снарядами «Града». В округе есть один пострадавший – мужчина с осколочным ранением правой стопы. В городе нет света», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Один из снарядов попал в общежитие, здание горит. Повреждено здание администрации.
В ночь на 1 июня Шебекино трижды становилось целью для обстрела ВСУ. Огонь велся из установок «Град». Восемь человек пострадали.
Шебекино, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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