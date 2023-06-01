Суд оштрафовал WhatsApp на 3 млн за чат с продажами рецептурного лекарства

Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp на три миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Предметом разбирательства стал чат о продаже рецептурного антидепрессанта «Лирика».

«Признать компанию WhatsApp LLC виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа на сумму три миллиона рублей», – цитирует решение суда ТАСС.

Организатор чата делал рассылки с предложением сбыть препарат, для которого предусмотрены особые правила оборота, через закладку или доставку с «Яндекс.Такси». Росздравнадзор выявил чат и сообщил в Роскомнадзор. Ведомство потребовало от владельца WhatsApp компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) удалить этот чат. Контент остался неудаленным, что повлекло административное производство.

Мессенджер WhatsApp впервые наказан штрафом по данной статье. Суд ранее штрафовал мессенджер за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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