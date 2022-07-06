Whatsapp могут оштрафовать почти на 20 миллионов рублей

В отношении Whatsapp, Spotify и Snapchat за повторный отказ локализовать данные россиян Мировым судом Москвы на 28 июля назначено рассмотрение протоколов об административном правонарушении, -сообщили в пресс-службе суда.

В сообщении Мирового суда Москвы говорится: «Whatsapp грозит штраф до 18 млн. рублей за повторное неисполнение законодательства по ч. 9 ст. 13.11, а Spotify и Snapchat до 6 млн. рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Судебные заседания назначены к рассмотрению в отношении Whatssapp и Snapchat на 28 июля, в отношении Spotify на 12 июля».

«Административные протоколы составлены в отношении мессенджера Whatsapp, сервиса Spotify и приложения Snapchat по статье 13.11 ( невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе суда.

Москва, Иван Бабурин

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