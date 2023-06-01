Житель белгородского села пострадал при обстреле ВСУ

Житель Новой Таволжанки в Белгородской области пострадал в результате обстрела с украинской стороны. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ сосредоточили огонь на Шебекинском и Грайворонском округах.
«В Новой Таволжанке есть один пострадавший: у мужчины осколочное ранение правого плеча. От попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Взрывной волной посечены несколько частных домовладений», – рассказал губернатор в телеграм-канале.
Также пострадало село Козинка. Там никто не ранен, но горят два частных жилых дома.
Под обстрелами с украинской стороны за сутки пострадали девять человек. теперь общее число раненых выросло до десяти.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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