Житель белгородского села пострадал при обстреле ВСУ

Житель Новой Таволжанки в Белгородской области пострадал в результате обстрела с украинской стороны. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ сосредоточили огонь на Шебекинском и Грайворонском округах.

«В Новой Таволжанке есть один пострадавший: у мужчины осколочное ранение правого плеча. От попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Взрывной волной посечены несколько частных домовладений», – рассказал губернатор в телеграм-канале.

Также пострадало село Козинка. Там никто не ранен, но горят два частных жилых дома.

Под обстрелами с украинской стороны за сутки пострадали девять человек. теперь общее число раненых выросло до десяти.

Белгород, Наталья Рязанова

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