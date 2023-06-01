11 человек госпитализированы после обстрелов Белгородской области, в реанимации – четверо

Одиннадцать человек госпитализированы сегодня, 1 июня, после обстрелов в Белгородской области. Состояние четверых из них медики оценивают как тяжелое – они помещены в реанимацию. Об этом сообщил журналистам главный врач городскую больницу №2 Белгорода Роман Проценко.

«Сегодня с ноля часов и до 14:30 у нас поступило 11 человек. Десять человек поступивших с городского округа Шебекино и один поступивший житель Борисовского района. Все получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Четыре человека из 11 находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Одному сейчас проводится операция. Остальные пациенты находятся в отделении, получают лечение», – рассказал главный врач больницы Роман Проценко.

Он добавил, что всем оказана необходимая помощь. «На данный момент перегоспитализация в федеральные центры не требуется», – сказал Проценко.

Ночью и сегодня днем ВСУ нанесли удары по городу Шебекино из РСЗО «Град». Сообщалось о 9 пострадавших.

Белгород, Наталья Петрова

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