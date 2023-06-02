Второе за утро село в Брянской области попало под обстрел ВСУ

Украинские войска утром 2 июня обстреляли еще одно село в Брянской области. Под удар попало село Новая Погощь Суземского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Никто не пострадал. В результате обстрела загорелся жилой дом.

«ВСУ обстреляли село Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой двухквартирный дом. Оперативные службы работают на месте», – написал глава области в Telegram.

Ранее Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Обошлось без пострадавших, однако после падания снаряда загорелся жилой дом.

Брянск, Наталья Петрова

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