Еще один неопознанный объект упал в Калужской области, прогремел взрыв

Неопознанный объект упал в лесу в Кировском районе Калужской области, после произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня в 6.45 в Кировском районе Калужской области в лесу упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв», – написал он в своем телеграм-канале. По словам главы области, местные жители не пострадали, объекты экономики и жилые дома не повреждены.

Надо отметить, что это второе падение неопознанного объекта в Калужской области за два дня. По данным региональных властей, первый инцидент произошел в четверг, 1 июня, неподалеку от поселка Товарково. После падения неопознанного объекта произошел взрыв и образовалась воронка. Никто не пострадал, сообщал Шапша.

По информации ряда телеграм-каналов, под Товарково после работы системы ПВО упал беспилотник самолетного типа.

Калуга, Наталья Петрова

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