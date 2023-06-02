Губернатор сообщил о повреждениях в Курске после ночной атаки дронов

Подъезд многоэтажного дома и несколько частных домов повреждены в Курске в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.
Сейчас, по его словам, завершается подсчет ущерба. Глава области пообещал оказать «максимально быструю помощь».
Ранее Старовойт сообщил, что ночью 2 июня рядом с Курском силами ПВО сбиты несколько беспилотников ВСУ. Точное число уничтоженных дронов он не уточнил.
По данным телеграм-канала Baza, за ночь над Курском были сбиты 8 дронов.
Курск, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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