Губернатор сообщил о повреждениях в Курске после ночной атаки дронов

Подъезд многоэтажного дома и несколько частных домов повреждены в Курске в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

Сейчас, по его словам, завершается подсчет ущерба. Глава области пообещал оказать «максимально быструю помощь».

Ранее Старовойт сообщил, что ночью 2 июня рядом с Курском силами ПВО сбиты несколько беспилотников ВСУ. Точное число уничтоженных дронов он не уточнил.

По данным телеграм-канала Baza, за ночь над Курском были сбиты 8 дронов.

Курск, Наталья Петрова

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