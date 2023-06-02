В Брянской области обстрел ВСУ повредил четыре дома

Брянская область в третий раз за день попала под обстрел с украинской стороны. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что никто не пострадал.

«ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. Повреждены четыре домовладения. Оперативные службы работают на месте», – написал Богомаз в телеграм-канале.

С утра обстрелам подверглись села Новая Погощь Суземского района и Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших не было, но снаряды повредили жилые дома.

Сушаны, Наталья Рязанова

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