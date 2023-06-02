Белгородский оперштаб опроверг данные о новой попытке прорыва диверсантов

Оперативный штаб Белгородской области опроверг информацию о новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион в районе участка Уразово – Вериговка.

Ранее сегодня телеграм-канал WarGonzo сообщил, что в настоящее время более 100 боевиков «атакуют рубежи Белгородской области», ведутся бои.

«Информация является недостоверной. Информацию не подтверждают – Пограничное управление ФСБ, Совет безопасности Валуйского горокруга, глава администрации горокруга», – сообщает оперштаб. Там призвали доверять только той информации, которую распространяют официальные источники.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сразу три населенных пунктов попали под обстрел ВСУ. При обстрелt автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа погибли две женщины, еще двое мужчин ранены.

Белгород, Наталья Петрова

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