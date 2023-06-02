Шебекинский округ снова попал под украинский обстрел: погибли две женщины, есть раненые

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле со стороны Украины Шебекинского городского округа. В результате погибли два человека, еще двое ранены.

По словам главы региона, ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. «В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте», – написал Гладков в Telegram.

В другой машине, по его данным, пострадали два человека. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго диагностированы осколочные ранения ног. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии.

Под обстрел украинских боевиков также попали село Тишанка Волоконовского района и хутор Леоновка Валуйского городского округа, добавил губернатор. Обошлось без пострадавших.

В Тишанке зафиксировано 11 прилетов снарядов артиллерии. «В двух частных домовладениях выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи», – сообщил Гладков. На месте работают аварийные и оперативные службы.

При обстреле хутора Леоновка повреждено зернохранилище сельскохозяйственного предприятия.

Добавим, по информации МЧС, в данный момент под обстрелом ВСУ находятся село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе и село Козинка Грайворонского горокруга. Их жителям поступили СМС- оповещения об обстреле.

Накануне российские войска отразили попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область в районе города Шебекино. По данным Минобороны РФ, на приграничной территории со стороны Украины было уничтожено более 50 украинских боевиков, четыре боевые бронемашины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», один пикап. Ночью 1 июня и днем город Шебекино четыре раза подвергался массированным ударам из РСЗО «Град». В больницы после обстрелов доставлены 11 раненых мирных жителей.

Белгород, Наталья Петрова

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