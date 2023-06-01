Российские войска отразили попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область: уничтожено более 30 диверсантов

Российские военные и пограничники сорвали попытку ВСУ вторгнуться на территорию Белгородской области в районе города Шебекино. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. Около 3 часов утра мск, после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российские военнослужащие отразили три атаки украинских формирований. Одновременно армейская авиация нанесла 11 ударов по противнику, ракетчики и артиллеристы выполнили 77 огневых задач. Тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» было нанесено два удара по противнику.

«В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено. На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО «Град», один пикап», – добавили в минобороны.

Ранее сообщалось, что по городу Шебекино ВСУ нанесли артиллерийские удары. Среди местных жителей есть пострадавшие.

Москва, Андрей Дорофеев

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