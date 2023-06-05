ВСУ сбросили бомбу на энергообъект под Белгородом

Один из энергетических объектов в Белгородском районе загорелся после атаки с украинский стороны. Беспилотник сбросил на него бомбу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Атака случилась рано утром 5 июня.

«Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника. Пострадавших нет. Отключения потребителей нет», – говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.

Гладков заверил, что оперативные службы уже на месте и устраняют последствия атаки.

Накануне украинские диверсанты вновь попытались атаковать Белгородскую область в районе села Новая Таволжанка. Минобороны РФ сообщило, что атака была отражена, противник – рассеян.

Белгород, Наталья Рязанова

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