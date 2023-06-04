Минобороны РФ сообщило об отражении украинской атаки в Белгородской области

Министерство обороны РФ сообщило об отражении атаки украинских диверсантов в Белгородской области. Как говорится в официальном сообщении ведомства, по противнику нанесен артиллерийский удар.
«Противник рассеян и отошел», – подчеренули в Минобороны РФ.
Как уточняется, диверсионно-разведывательная группа украинских террористов пыталась переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.
Белгород, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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