Минобороны РФ сообщило об отражении украинской атаки в Белгородской области

Министерство обороны РФ сообщило об отражении атаки украинских диверсантов в Белгородской области. Как говорится в официальном сообщении ведомства, по противнику нанесен артиллерийский удар.

«Противник рассеян и отошел», – подчеренули в Минобороны РФ.

Как уточняется, диверсионно-разведывательная группа украинских террористов пыталась переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.

Белгород, Светлана Антонова

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